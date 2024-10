Mario Gila al Real Madrid? Alla Lazio brilla, nel contratto c'è anche l'opzione inserita dagli spagnoli

Fondamentale per la Lazio in queste prime settimane, Gila è arrivato dal Real Madrid nel 2022. Che attualmente si sfrega le mani.

Tra le squadre di Serie A di cui si parla poco in questo avvio c'è sicuramente la Lazio, che piano piano sta rimanendo a pochi punti dalla vetta dimostrando di aver centrato gli acquisti estivi e aver già capito gli ordini del nuovo mister Baroni.

Oltre ai colpi Tavares e Dia, scintillanti fin qui, è diventato maggiormente protagonista Mario Gila, titolarissimo di Baroni dopo le prime partite passate ai box per un infortunio alla coscia. Prima scelta anche nella passata annata, nell'attuale il nativo di Barcellona sta però attirando maggiormente l'attenzione su di sè per prestazioni più decise e con meno sbavature.

Classe 2000, Mario Gila è arrivato in Italia nel 2022 e dopo una manciata di partite nella prima annata, è riuscito man mano ad abituarsi al calcio della Serie A per essere una sicurezza in difesa. Una crescita che non sembra essere passata inosservata a Madrid, da cui il difensore arriva.