Fabio Maresca sostituito dall'UEFA in Champions: colpa delle accuse di minacce di morte ricevute da un giocatore in Kuwait.

Dietrofront dell'UEFA in merito alla designazione per PSV-Sporting, match in programma martedì sera e valido per la seconda giornata della fase a campionato di Champions League.

Non sarà più Fabio Maresca il quarto uomo dell'incontro: al suo posto è stato chiamato il connazionale Daniele Doveri.

Ma qual è il motivo di questa decisione? Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Maresca è accusato di aver minacciato di morte un giocatore in Kuwait.