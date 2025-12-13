Pubblicità
Marcus Thuram InterGetty Images
Andrea Ajello

Marcus Thuram non è lo stesso dopo l'infortunio: un goal tra campionato e Champions, Chivu può lasciarlo fuori in Genoa-Inter

L'Inter deve ritrovare il miglior Thuram, l'attaccante francese aveva iniziato alla grande la stagione, poi dopo lo stop prestazioni altalenanti.

Quando si parla di Marcus Thuram (o ad esempio di Lautaro Martinez), le aspettative sono sempre altissime visto quello che questi giocatori hanno mostrato negli ultimi anni all'Inter.

E il rendimento dell'attaccante francese nell'ultimo periodo non è stato ai massimi livelli, per i numeri realizzativi ma in generale le prestazioni fornite e l'impatto avuto sulla squadra nerazzurra. 

Thuram era stato probabilmente il migliore dell'Inter nelle prime uscite stagionali ma si è dovuto fermare per infortunio e ancora Cristian Chivu deve rivedere la miglior versione del 9 nerazzurro. 

Intanto però a Genova potrebbe partire fuori dai titolari. 

  • INIZIO SUPER

    Se da una parte l'Inter aveva iniziato in salita la stagione, con due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, la "responsabilità" non era certo di Thuram, il più performante tra agosto e inizio settembre. 

    La doppietta all'esordio con il Torino, l'assist con l'Udinese e il goal del momentaneo vantaggio contro la Juventus. A cui si aggiunge anche la doppietta nella prima gara di Champions League con l'Ajax in Olanda. 

    Cinque goal e un assist nelle prime quattro gare stagionali. 

  • L'INFORTUNIO

    Un momento chiave fin qui della stagione di Thuram è in Inter-Slavia Praga, quando Chivu lo schiera titolare ma dopo circa 65 minuti il francese esce per un problema muscolare.

    Uno stop che lo costringe a saltare sei partite e a stare fermo per oltre un mese, ritornando solo nella gara casalinga contro la Lazio prima della sosta di Novembre. 

  • CALO DI RENDIMENTO

    L'Inter, grazie a un super Bonny e alle risposte positive date da Pio Esposito è riuscita a colmare l'assenza di Thuram nel periodo in cui il francese era indisponibile.

    Una volta tornato a disposizione, ovviamente, Chivu ha puntato con costanza nuovamente su Thuram insieme a Lautaro. Tra campionato e Champions League, post infortunio, il 9 dell'Inter però ha segnato solo un goal in sei partite (quattro da titolare), quello "fortunoso" con il Como. 

    Per il resto è rimasto a secco, faticando in alcune gare come l'ultima di Champions contro il Liverpool.

    L'unica vera nota positiva è stata la doppietta in Coppa Italia con il Venezia, partita però che chiaramente fa meno testo rispetto alle sfide di campionato e di Champions League.  

  • IN PANCHINA CONTRO IL GENOA?

    Chivu però sa che l'Inter avrà bisogno di recuperare il "vero" Thuram e al di là del rendimento del francese sceso rispetto alle prime gare della stagione, c'è da considerare anche la necessaria gestione delle energie in  un periodo in cui i nerazzurri continueranno a giocare ogni tre giorni con l'impegno della Supercoppa. 

    Per tutti questi  motivi, il tecnico sta pensando alla possibilità di tenere fuori dai titolari Thuram per la trasferta con il Genoa. Marcus è partito dal primo minuto nelle ultime quatto gare d'altronde. 

    Al suo posto eventualmente più Bonny di Esposito per affiancare Lautaro Martinez. Decisione ancora non presa ma esiste questo scenario. 

