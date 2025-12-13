Marcus Thuram non è lo stesso dopo l'infortunio: un goal tra campionato e Champions, Chivu può lasciarlo fuori in Genoa-Inter

Quando si parla di Marcus Thuram (o ad esempio di Lautaro Martinez), le aspettative sono sempre altissime visto quello che questi giocatori hanno mostrato negli ultimi anni all'Inter.

E il rendimento dell'attaccante francese nell'ultimo periodo non è stato ai massimi livelli, per i numeri realizzativi ma in generale le prestazioni fornite e l'impatto avuto sulla squadra nerazzurra.

Thuram era stato probabilmente il migliore dell'Inter nelle prime uscite stagionali ma si è dovuto fermare per infortunio e ancora Cristian Chivu deve rivedere la miglior versione del 9 nerazzurro.

Intanto però a Genova potrebbe partire fuori dai titolari.