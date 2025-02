Marcus Thuram gioca contro la Juventus? Le ultime dopo l'infortunio, le sue condizioni e chi potrebbe prendere il suo posto nell’Inter

Juventus vs Inter

Ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla caviglia rimediato contro la Fiorentina, Marcus Thuram è in dubbio per la sfida alla Juventus.

Marcus Thuram sì, Marcus Thuram no, Marcus Thuram forse. Il grande subbio di formazione per Simone Inzaghi in vista della super sfida di domenica sera contro la Juventus è legato proprio al recupero dell’attaccante francese.

Il numero 9 nerazzurro, ricordiamo, è alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato nell’ultima gara di campionato vinta per 2-1 dall’Inter contro la Fiorentina. Un problema che non gli ha permesso di allenarsi al meglio in questi giorni.

Ma come sta Marcus Thuram? Riuscirà a recuperare per il derby d’Italia? Che sensazioni filtrano a poche ore dal match contro i bianconeri?