Marcus Rashford pronto all’addio? Chi potrebbe prendere l’attaccante del Manchester United

Marcus Rashford potrebbe presto concludere la sua lunghissima avventura allo United: per prenderlo servirà un grande sacrificio.

E’ approdato al Manchester United nel 2005 quando era ancora un bambino e da allora ha vestito solo la maglia dei Red Devils in carriera.

Marcus Rashford è diventato una bandiera della squadra con la quale si è consacrato come uno dei più grandi talenti europei della sua generazione, ma mai come in questo momento le voci di un suo addio anche imminente si sono fatte insistenti.

Lo stesso Rashford, che con l’arrivo di Ruben Amorim sembra aver perso posizioni nelle gerarchie dell’attacco dello United, nei giorni scorsi ha aperto ad un suo possibile addio dicendosi “Pronto per una nuova sfida”.

Trovare società pronte a puntare sul suo talento non dovrebbe essere un problema, ma sono pochissime quelle che potrebbero permettersi il suo faraonico ingaggio.