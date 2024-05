Marco Reus lascia il Borussia Dortmund: ufficiale, finisce la lunghissima era in giallonero

Dodici anni dopo, Reus dice addio ai gialloneri per continuare la sua carriera altrove: si conclude il periodo da leggenda a Dortmund.

Marco Reus non giocherà più con il Borussia Dormtund. Al termine del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, il calciatore tedesco saluterà la squadra con cui ha giocato le ultime dodici annate per iniziare una nuova parte della sua carriera.

L'ufficialità dell'addio di Reus è arrivato in un messaggio diffuso dai media del Borussia Dortmund, divenuto in pochi secondi virale in tutto il mondo tra il dispiacere dei fans gialloneri e non solo.

"Il Borussia Dortmund e il suo storico capitano Marco Reus hanno concordato di comune accordo di non prolungare il contratto, che scade a fine stagione" il messaggio di conferma del club giallonero a proposito della separazione con il numero undici.