Marco Pasalic nel mirino del Verona, è fratello di Mario? Chi è 24enne attaccante croato

Il giocatore del Rijeka potrebbe approdare in Serie A dove milita un altro Pasalic, ovvero il centrocampista dell'Atalanta Mario.

Nato e cresciuto in Germania, Marco Pasalic ha scelto di difendere i colori della rappresentativa croata, visto un cognome che tradisce chiare origini di tale paese. Classe 2000, Pasalic ha fatto parte delle Nazionali giovanili prima di entrare nel giro di quella principale, di cui fa attualmente parte. In Bundesliga per brevissimo tempo, vista la sola partita giocata con il Borussia Dortmund, ora è sotto contratto con il Rijeka. Ancora per poco? Forse.

Marco Pasalic, infatti, è finito nel radar del Verona, che ha visto in lui qualità ottime per la squadra gialloblù. Attaccante, principalmente ala destra che può comunque giocare anche sulla corsia opposta, sa inserirsi e fornire assist con una buona continuità di rendimento.

Il Rijeka ha chiesto 5 milioni per il trasferimento di Pasalic 300 km a ovest (tanto dista Verona da Fiume, città croata in cui milita il suo club) e nei prossimi giorni gli scaligeri potrebbero accelerare per il suo trasferimento. Che porterebbe un altro Pasalic in Serie A dopo Mario, noto giocatore dell'Atalanta. Di cui non è fratello o parente.