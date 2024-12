Marco Amelia riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore del Nuova Sondrio

Il Campione del Mondo del 2006 ha trovato una nuova panchina in Serie D dopo l'esperienza negativa vissuta ad inizio stagione con l'Olbia.

Sorpresa dalla Serie D: Marco Amelia siederà nuovamente in panchina nel corso di questa stagione e lo farà alla guida del Nuova Sondrio.

Il tecnico italiano aveva iniziato il campionato in Sardegna, come allenatore dell'Olbia, ma era poi stato esonerato dopo appena cinque partite.

L'ex giocatore del Milan avrà dunque una nuova chance in Lombardia, con il presidente biancoazzurro - Michele Rigamonti - che in fase di presentazione ha elogiato soprattutto i suoi valori fuori dal campo: "A livello umano mi ha davvero colpito e noi come società guardiamo soprattutto le persone."