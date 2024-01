Marchisio amarcord: "Con la Juve si è chiusa in tempi sbagliati, Del Piero idolo, Conte il miglior allenatore avuto"

Claudio Marchisio riavvolge il nastro tra Juve ed aneddoti, poi ammette: "Con Calciopoli ho giocato un Mondiale a 23 anni".

Una vita alla Juve non si cancella. Lo sa bene Claudio Marchisio, che in una lunga intervista a 'Radio Serie A con RDS' riavvolge il nastro agli anni in bianconero.

Un passato fatto di gioie, dolori, aneddoti e personaggi verso i quali il 'Principino' del calcio italiano mostra ancora ammirazione e gratitudine, come Antonio Conte e Alessandro Del Piero.

Un vero e proprio tuffo tra i ricordi con una punta di recente passato e presente, resa inevitabile dalla scomparsa di Davide Astori e dal caso Maignan.