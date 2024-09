Mano pesante della FIFA con ‘Dibu’ Martinez: squalificato per le prossime partite dell’Argentina

Il Comitato Disciplinare della FIFA ha deciso di fermare il portiere per le prossime due gare: non ci sarà contro Venezuela e Bolivia.

L’Argentina non potrà contare su Emiliano Martinez nelle prossime due sfide di qualificazione ai Campionati del Mondo.

Il numero uno dell’Albiceleste non scenderà in campo a metà ottobre contro il Venezuela (in trasferta il 10) e la Bolivia (in casa il 16), poiché squalificato.

Ad infliggere la pesante sanzione è stata la FIFA che ha voluto così punire alcuni comportamenti tenuti dallo stesso ‘Dibu’ in occasione delle sfide di qualificazione con Cile e Colombia che sono stati definiti “offensivi”.