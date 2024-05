"Mangia troppo": siparietto in conferenza stampa tra Paredes e De Rossi

A Paredes era stato chiesto quale fosse il difetto di De Rossi. "Il resto non ha il coraggio di dirlo", la risposta del tecnico.

Vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, vigilia di una semifinale d'andata di Europa League. E dunque vigilia di tensione, anche se la finalista verrà effettivamente svelata una settimana più tardi alla BayArena, in Germania.

Eppure, lo spazio per un sorriso durante la conferenza di presentazione della gara è stato trovato. Protagonisti: Leandro Paredes e Daniele De Rossi, che si sono presentati in sala stampa per raccontare le impressioni e le sensazioni del giorno prima.

L'argomento? Un difetto di De Rossi. Questa è la domanda che un giornalista presente ha rivolto a Paredes. E l'argentino non si è tirato indietro.