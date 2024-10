Continua il momento delicato dell'ex ct dell'Italia, che ora rischia l'esonero: all'orizzonte potrebbe esserci una nuova panchina europea.

La ricca esperienza in Arabia Saudita di Roberto Mancini sembra destinata ad un'inesorabile fine: l'ex ct dell'Italia non sta ottenendo i risultati sperati e ora è a rischio esonero.

In queste settimane non sono mancate le critiche nei suoi confronti, con i tifosi arabi che non sono contenti del suo operato.

Nel frattempo per il ct di nazionalità italiana si aprono delle possibilità future per tornare ad allenare nei campionati europei.