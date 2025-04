Da Taibi a Onana: i peggiori portieri nella storia del Manchester United

L'ex portiere dell'Inter è sotto accusa dopo i clamorosi errori contro il Lione: ma quali sono gli altri portieri che hanno deluso con i Red Devils?

Andre Onana era intervenuto prima della partita di Europa League tra il Manchester United e il Lione dichiarando che i Red Devils erano "nettamente migliori" della squadra di Ligue 1.

Nemanja Matic ha risposto alle sue parole in modo molto forte, definendolo "uno dei peggiori portieri nella storia del Manchester United". Onana, che avrebbe potuto lasciare la parola al campo, ha invece deciso di replicare nuovamente nei confronti di Matic con una risposta pungente sul numero di trofei vinti. Senza dimenticare che Matic ha vinto due volte la Premier col Chelsea.

Ma la cosa più sconcertante è stata la prestazione di Onana al Groupama Stadium. Il portiere dello United si è fatto beffare dalla punizione di Thiago Almada, che in realtà era un cross, facendosela rimbalzare davanti prima che il pallone si insaccasse in rete. Paul Scholes l'ha giustamente definito "un grave errore del portiere" e sui social hanno tutti hanno dato ragione a Matic.

È stato l'ottavo grave errore, che ha portato al goal, da parte del portiere camerunese in tutte le competizioni, più di qualsiasi altro portiere della Premier League da quando è arrivato allo United nel 2023. Lo United però ha reagito bene e sembrava poter comunque agguantare la vittoria grazie ai colpi di testa di Yoro e Zirkzee. Il Lione, però, è tornato in partita all'ultimo minuto e Onana è stato ancora una volta responsabile: il portiere ha respinto corto un tiro centrale di Mikautadze direttamente sui piedi di Cherki che ha poi segnato il goal del definitivo 2-2.

Ora il Manchester deve battere il Lione all'Old Trafford la prossima settimana per raggiungere le semifinali di Europa League e mantenere vivo l'unico obiettivo rimasto in una stagione da incubo. Ma gli errori rischiano di avere conseguenze più gravi per il Manchester e per Onana. Come può il club continuare con un portiere così inaffidabile?

GOAL si chiede se Matic abbia ragione e se Onana sia davvero il peggior portiere che lo United abbia avuto nell'era della Premier League...