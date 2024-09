Manchester United, piove sul bagnato: rosso pesante, Bruno Fernandes si rivedrà in Premier solo a novembre

Bruno Fernandes ha rimediato un’espulsione contro il Tottenham: salterà tutto il mese di ottobre in Premier League.

Quello che sta vivendo il Manchester United, è un avvio di stagione molto delicato.

I Red Devils, cadendo in casa contro il Tottenham, sono incappati nella terza sconfitta in campionato. Un netto 0-3 che fa precipitare la squadra di Ten Hag a -8 dal Liverpool capolista dopo appena sei turni di Premier League e che, ogni probabilità, lascerà dietro di sé uno strascico fatto di critiche e polemiche.

Come se non bastasse, lo United dovrà fare a meno nelle prossime partite del suo capitano Bruno Fernandes: il portoghese ha rimediato un’espulsione che lo costringerà ad un lungo stop in campionato.