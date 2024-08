Manchester United-Manchester City finale di Community Shield, dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby di Manchester in finale di Community Shield: lo United sfida il City nel replay della finale di FA Cup, vinta dai Red Devils il 25 maggio 2024.

Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione 2024/25 del calcio inglese. Come di consueto, ad aprire l’annata è la finale di Community Shield, che quest’anno vedrà di fronte il Manchester United di Ten Hag e il Manchester City di Pep Guardiola.

A Wembley va in scena il derby di Manchester dopo la finale di FA Cup dell’ultima stagione, con i Citizens - campioni d’Inghilterra - che vorranno vendicare la sconfitta proprio nell’ultimo atto contro i rivali cittadini.

Derby scandinavo tra centravanti nella sfida tra United e City, con l’ex Atalanta Hojlund che con la 9 sulle spalle spera di migliorare il bottino dello scorso anno.

Il Manchester City è in vantaggio negli ultimi 5 precedenti disputati contro il Manchester United. 3 vittorie per i Citizens, due per i Red Devils, che hanno trionfato proprio a Wembley nella finale di FA Cup dello scorso 25 maggio per 2-1.

