Manchester United in crisi: il direttore sportivo Dan Ashworth lascia dopo soli cinque mesi

Scossone al Manchester United: Dan Ashworth saluta dopo cinque mesi, si tratterebbe di una separazione consensuale.

Quella che ha sin qui vissuto il Manchester United è stata una stagione estremamente complicata.

I Red Devils stanno facendo enorme fatica in campionato ed anche l’arrivo di Ruben Amorim in panchina in sostituzione dell’esonerato Ten Hag, non sembra aver cambiato l’ordine delle cose.

Lo United, dopo qualche risultato confortante, è incappato in due sconfitte consecutive in Premier League che l’hanno rilegato al tredicesimo posto in classifica.

Una situazione, quella che si è venuta a creare, che ha spinto il direttore sportivo Dan Ashworth a farsi da parte a soli cinque mesi dal suo insediamento.