Le stagioni horror si traducono nel sedicesimo e diciassettesimo posto in Premier: mercoledì finale di Europa League tra grandi diventate piccole.

Semplicemente un disastro.

È la sintesi più efficace delle stagioni di Manchester United e Tottenham, sconfitte anche negli anticipi del penultimo turno di Premier League.

E che non si venga a raccontare la solita solfa secondo cui entrambe sono arrivate in finale di Europa League, perché per storia e investimenti nulla giustifica la posizione in cui si trovano le squadre di Ruben Amorim e di Ange Postecoglou, Oltremanica protagoniste di un 2024/2025 fallimentare.