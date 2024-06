Gazzetta dello Sport - Il Manchester United pensa a Dybala: la clausola fa gola agli inglesi

Il Manchester United potrebbe partire all'assalto di Dybala nel mese di luglio: la clausola contenuta nel contratto con la Roma è un'alleata.

La Copa America è rimasta un'illusione, certificata dal mancato ripensamento di Scaloni che ha preferito lasciarlo a casa dopo averlo escluso anche dalla lista dei pre-convocati: un duro colpo da digerire per Paulo Dybala, attualmente in Argentina per preparare il matrimonio con la sua Oriana Sabatini.

L'attaccante della Roma ha così anticipato le sue vacanze, pronte però a essere interessate da un potenziale stravolgimento per la sua carriera: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sulle sue tracce sembra essere tornato il Manchester United.

Un interesse che affonda le proprie radici ai tempi di quando la 'Joya' vestiva la maglia della Juventus: stavolta potrebbe essere quella buona per le ambizioni degli inglesi, forti di un'alleata particolare.