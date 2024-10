Manchester United-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo l'esonero di Ten Hag, in attesa di Amorim, il Manchester United ospita il Chelsea di Maresca: dove vedere la partita in tv e streaming.

Come praticamente ogni anno dopo l'addio di Ferguson, il Manchester United delude. Il 2024/2025, però, ha alzato abbassato l'asticella delle aspetattive, tanto che gli ex grandi di Premier League si trovano vicino alla zona retrocessione in virtù di appena undici punti in nove partite.

A Old Trafford c'è il traghettatore Van Nistelrooy in panchina, in attesa di quel Amorim che dovrebbe sostituire l'appena esonerato Ten Hag. Il vecchio idolo di campo a guidare la squadra contro il Chelsea, che con Maresca è decisamente rinato.

Con il tecnico italiano, allievo di Guardiola, a guidare il Chelsea, la squadra londinese è partita benissimo non solo in Conference League, ma anche in Premier: il Manchester City è lontano qualche lunghezza, ma i Blues si trovano comunque in piena zona Champions.