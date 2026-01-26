Solskjaer alla fine si è guadagnato il ruolo permanente ed è rimasto al timone per quasi tre anni, guidando lo United al secondo posto nel 2020-21 e alla finale di Europa League. Ma l'amato ex attaccante alla fine ha perso il controllo e ha lasciato Old Trafford senza aggiungere un altro trofeo al suo brillante curriculum.

L'opinione comune ora è che lo United debba evitare di ripetere lo stesso errore con Michael Carrick, che è stato nominato allenatore ad interim dopo l'esonero di Ruben Amorim all'inizio del mese. "Penso che anche se lo United vincesse tutte le partite da qui alla fine della stagione, non gli darei comunque l'incarico" ha detto Roy Keane su Sky Sports questo fine settimana. "Penso semplicemente che abbiano bisogno di un allenatore più importante e con più esperienza, è semplice."

Gary Neville ha aggiunto: "Penso che sia giusto che Carrick mantenga il posto fino alla fine della stagione e poi passi il testimone a un [Thomas] Tuchel o a un [Carlo] Ancelotti, qualcuno di quel calibro mondiale". Tuttavia, non tutte le leggende dello United la pensano allo stesso modo.

Keane e Neville hanno cercato di moderare le aspettative dopo aver visto i Red Devils di Carrick battere l'Arsenal 3-2 all'Emirates domenica, una settimana dopo la loro vittoria nel derby contro il Manchester City, ma Wayne Rooney non ha potuto fare a meno di lasciarsi trasportare dall'euforia. "Certo che può essere l'uomo giusto per questo lavoro se continua così", ha detto a BBC Match of the Day. "Ha l'opportunità di dimostrare a tutti, e al club, che è in grado di svolgere il lavoro. E se continua così, ci sarà una forte pressione sul consiglio di amministrazione dello United affinché lo nomini alla fine della stagione. So che ci sono già passati con Ole, ma penso che questa volta sia un po' diverso".

La conclusione di Rooney è veritiera. Lo United ha battuto facilmente le due migliori squadre del campionato dopo essere stato liberato da Carrick, e il destino è nelle sue mani. Il regime proprietario dell'INEOS si troverà sicuramente con le spalle al muro se Carrick riuscirà a conquistare il titolo, cosa che, per quanto possa sembrare folle, è una possibilità concreta in una stagione che è già stata così incredibilmente imprevedibile.