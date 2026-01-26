Goal.com
Michael Carrick's unshackled Man Utd
Il Manchester United di Carrick deve essere considerato tra i favoriti per il titolo dopo aver umiliato l'Arsenal

Non ci sono stati molti periodi di grande ottimismo al Manchester United nell'era post-Sir Alex Ferguson, ma per un breve momento all'inizio del 2019, Ole Gunnar Solskjaer ha fatto tornare a credere ai tifosi. Dopo aver sostituito José Mourinho come allenatore ad interim, ha ottenuto otto vittorie consecutive, tra cui una straordinaria vittoria per 3-1 contro l'Arsenal nel quarto turno della FA Cup, riportando in auge lo scintillante stile di contropiede che Ferguson ha sostenuto durante i suoi gloriosi 26 anni di regno.

Solskjaer alla fine si è guadagnato il ruolo permanente ed è rimasto al timone per quasi tre anni, guidando lo United al secondo posto nel 2020-21 e alla finale di Europa League. Ma l'amato ex attaccante alla fine ha perso il controllo e ha lasciato Old Trafford senza aggiungere un altro trofeo al suo brillante curriculum.

L'opinione comune ora è che lo United debba evitare di ripetere lo stesso errore con Michael Carrick, che è stato nominato allenatore ad interim dopo l'esonero di Ruben Amorim all'inizio del mese. "Penso che anche se lo United vincesse tutte le partite da qui alla fine della stagione, non gli darei comunque l'incarico" ha detto Roy Keane su Sky Sports questo fine settimana. "Penso semplicemente che abbiano bisogno di un allenatore più importante e con più esperienza, è semplice."

Gary Neville ha aggiunto: "Penso che sia giusto che Carrick mantenga il posto fino alla fine della stagione e poi passi il testimone a un [Thomas] Tuchel o a un [Carlo] Ancelotti, qualcuno di quel calibro mondiale". Tuttavia, non tutte le leggende dello United la pensano allo stesso modo.

Keane e Neville hanno cercato di moderare le aspettative dopo aver visto i Red Devils di Carrick battere l'Arsenal 3-2 all'Emirates domenica, una settimana dopo la loro vittoria nel derby contro il Manchester City, ma Wayne Rooney non ha potuto fare a meno di lasciarsi trasportare dall'euforia. "Certo che può essere l'uomo giusto per questo lavoro se continua così", ha detto a BBC Match of the Day. "Ha l'opportunità di dimostrare a tutti, e al club, che è in grado di svolgere il lavoro. E se continua così, ci sarà una forte pressione sul consiglio di amministrazione dello United affinché lo nomini alla fine della stagione. So che ci sono già passati con Ole, ma penso che questa volta sia un po' diverso".

La conclusione di Rooney è veritiera. Lo United ha battuto facilmente le due migliori squadre del campionato dopo essere stato liberato da Carrick, e il destino è nelle sue mani. Il regime proprietario dell'INEOS si troverà sicuramente con le spalle al muro se Carrick riuscirà a conquistare il titolo, cosa che, per quanto possa sembrare folle, è una possibilità concreta in una stagione che è già stata così incredibilmente imprevedibile.

    Risultato dichiarato per lo United senza paura

    Infatti, dopo la vittoria dello United nel nord di Londra, che è stata la loro prima trasferta contro i Gunners in Premier League dal 2017, dalla tribuna degli ospiti si sono levati cori di "vinceremo il campionato". È stata anche la prima sconfitta in casa dell'Arsenal dal maggio 2024 e la prima volta che ha subito più di due gol in una partita di campionato dal dicembre 2023.

    L'importanza del risultato finale, quindi, non deve essere sottovalutata. Nello spogliatoio dello United si è verificato un importante cambiamento di mentalità. La squadra si è trovata in svantaggio per 1-0 quando Lisandro Martinez ha involontariamente segnato un autogol dopo che l'Arsenal aveva dominato per una buona mezz'ora, e probabilmente avrebbe ceduto se Amorim fosse rimasto in panchina.

    Ma Carrick non ha permesso ai suoi giocatori di abbassare la testa. Lo United ha reagito brillantemente, costringendo i Gunners a commettere errori insoliti in difesa, uno dei quali è stato punito prima dell'intervallo, quando Bryan Mbeumo ha approfittato di un passaggio sbagliato di Martin Zubimendi, ha aggirato con calma David Raya e ha insaccato la palla con un tiro di piatto.

    A cinque minuti dall'inizio del secondo tempo, sono passati in vantaggio con Patrick Dorgu che ha dato il meglio di sé imitando Tony Yeboah con un brillante tiro al volo sotto la traversa. Da quel momento in poi, lo United ha continuato a sembrare pericoloso in contropiede, ma sembrava anche godersi ogni contrasto e ogni intercetto mentre difendeva in massa per frustrare l'Arsenal.

    Anche dopo che i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Mikel Merino all'84', Carrick ha esortato la sua squadra a spingere per segnare un altro gol. I Red Devils non hanno avuto paura e il notevole gol della vittoria di Matheus Cunha nel finale è stato più che meritato. Battere Raya da 30 metri non è un'impresa da poco, e il tiro a giro di Cunha è stato davvero imparabile, riflettendo la nuova fiducia che pervade la squadra dello United.

    Le decisioni coraggiose danno i loro frutti

    Non è stata la stessa prestazione trionfale che lo United aveva offerto nel derby, dove aveva totalizzato sette tiri in porta e limitato il City a zero, vedendo anche tre gol annullati. Il City è stato fortunato che il risultato finale sia stato solo 2-0 all'Old Trafford e non cinque o sei.

    Carrick era ben consapevole che affrontare l'Arsenal all'Emirates sarebbe stata una prova più difficile per la determinazione della sua squadra, ma i suoi ragazzi l'hanno superata a pieni voti. "Oggi è stata una partita difficile per noi. Credo che lo sapessimo già prima di scendere in campo. Non sarebbe mai stata una partita perfetta per noi", ha ammesso. "Siamo insieme da meno di due settimane, quindi sapevamo che venendo qui avremmo dovuto attingere a molte cose diverse per ottenere una prestazione e un risultato. A volte è stata una partita altalenante, ci sono state cose davvero positive per noi, cose su cui possiamo lavorare, ma il modo in cui i ragazzi si sono comportati, la loro convinzione, la fiducia e lo spirito, tutto ciò che ha contribuito mi ha reso davvero orgoglioso oggi".

    Nessuno ha incarnato questo spirito più di Cunha, che è stato decisivo dalla panchina per la seconda settimana consecutiva. Carrick ha preso la coraggiosa decisione di schierare Dorgu sulla fascia sinistra, una scelta che avrebbe potuto facilmente rivelarsi un fallimento, ma Cunha era ancora una volta pronto a dare il massimo.

    "Quando Matheus è entrato, ho semplicemente immaginato che avrebbe segnato, che avrebbe avuto un impatto. Un finale fantastico", ha detto Carrick. "Lui incarna ciò che, come gruppo, siamo stati questa settimana. Non ha iniziato entrambe le partite, ma ha avuto un impatto davvero grande. È stato deluso di non aver iniziato, ma ha usato questa delusione in modo davvero positivo".

    Carrick ha anche deciso di schierare Mbeumo in attacco al posto di Benjamin Sesko, nonostante il potenziale di quest'ultimo di mettere in difficoltà l'Arsenal dal punto di vista fisico, e la scelta ha dato i suoi frutti. 

    Mbeumo ha allungato e destabilizzato la difesa dei Gunners con la sua velocità e la sua consapevolezza. È un buon segno che Carrick abbia già una chiara idea di come lo United possa causare il massimo danno e che tutti remino nella stessa direzione, indipendentemente dal fatto che siano stati scelti per giocare dall'inizio o meno.

    L'antitesi di Amorim

    Carrick ha anche determinato un immediato miglioramento in diversi giocatori, in particolare Dorgu. Per molto tempo, l'ex giocatore del Lecce è sembrato un acquisto fallimentare, essendo stato acquistato per 25 milioni di sterline (34 milioni di dollari) da Amorim lo scorso gennaio e avendo realizzato un solo gol nelle sue prime 30 presenze.

    Ma il danese ha segnato due volte in altrettante partite dall'arrivo di Carrick, dimostrando finalmente il suo valore dopo essere stato spostato da terzino sinistro all'attacco. "Pat è stato un giocatore importante per noi nelle ultime due partite dal punto di vista offensivo: ha segnato due gol, ma anche in termini di pericolosità, atletismo e qualità", ha detto Carrick dopo la partita contro l'Arsenal.

    "Ha finito per uscire dal campo con un leggero crampo, speriamo non sia niente di grave. In questa fase è difficile dirlo, quindi dovremo solo aspettare e vedere, ma speriamo che non sia niente di grave".

    Il fatto che ci sia tanta preoccupazione per la forma fisica di Dorgu sottolinea quanto sia cresciuto in così poco tempo. Nel frattempo, anche il gioiello dell'accademia Kobbie Mainoo, imperdonabilmente emarginato da Amorim, ha impressionato nella sua seconda partita consecutiva da titolare al fianco del 33enne Casemiro, che ha riportato indietro gli anni per diventare un pilastro dello United, mentre Harry Maguire è stato colossale in difesa. Amad Diallo sta esercitando una maggiore influenza più in alto nel campo e Bruno Fernandes è tornato a ricoprire il ruolo di regista dopo essere stato reinserito nella sua posizione preferita di numero 10.

    Carrick non ha fatto nulla di particolarmente rivoluzionario. Ha semplicemente optato per un 4-3-2-1 che si adatta molto meglio allo United rispetto al complicato 3-4-3 di Amorim e ha schierato i giocatori nelle loro posizioni migliori. Ora attaccano con la giusta ampiezza e verve e difendono in modo compatto: una formula semplice ma efficace per il successo.

    Per la maggior parte dei tifosi, il ricordo indelebile di Amorim sarà quello di lui che armeggiava con una lavagna tattica magnetica come uno scienziato pazzo durante la sconcertante sconfitta in Carabao Cup contro il Grimsby ad agosto. Il portoghese ha complicato troppo le cose e ovviamente non ha capito il tanto discusso "DNA" dello United. Carrick invece lo capisce, ed è per questo che si è guadagnato immediatamente il rispetto di tutti.

    Sottili cambiamenti dietro le quinte

    Carrick è anche un allenatore molto più composto e pratico rispetto ad Amorim. Il suo predecessore era fin troppo sincero, incline a sfoghi emotivi davanti ai media che distraeva l'attenzione dagli sforzi della squadra sul campo.

    Secondo il Manchester Evening News, Amorim a volte preferiva osservare gli allenamenti, mentre Carrick è sempre coinvolto. Ha anche reso le sessioni più brevi e intense, con una maggiore attenzione al lavoro individuale, e i giocatori hanno risposto positivamente.

    "Carrick è stato fantastico con noi, ha portato una nuova energia, il gruppo è davvero galvanizzato", ha detto Maguire a Sky Sports domenica. L'ex centrocampista dello United ha avuto un effetto simile nella sua serie di tre partite senza sconfitte in panchina tra novembre e dicembre 2021, lasciando un'impressione duratura in particolare su Fernandes. "Sa come parlare, conosce molto il calcio", ha detto all'epoca l'ex trequartista dello Sporting CP. "Era uno dei grandi giocatori di cui non si parla molto. Da quello che ho visto, può essere un allenatore di alto livello".

    Negli ultimi cinque anni, Carrick non ha fatto abbastanza per confermare la previsione di Fernandes, nonostante un periodo in gran parte incoraggiante al Middlesbrough, ma potrebbe essere inserito nella categoria dei "migliori allenatori" se la rinascita dello United durerà fino a maggio. Non deve necessariamente essere come nel film "Ricomincio da capo"; Carrick sembra più preparato di Solskjaer ad affrontare le pressioni di quello che è forse il posto più difficile nel mondo del calcio, e un finale di stagione impeccabile fornirebbe a Sir Jim Ratcliffe e INEO una prova incontrovertibile delle sue credenziali.

    Riconoscere l'importanza dell'accademia

    Rooney ha visitato Carrington la scorsa settimana per rendersi conto dell'atmosfera che Carrick e il suo staff hanno creato prima della "prestazione assolutamente incredibile" dello United contro i Gunners. "C'è una grande calma in questo posto", ha detto il capocannoniere dei Red Devils nell'ultima puntata del Wayne Rooney Show. "Tutto lo staff tecnico è lì a guardare giocare gli Under 18. E poi, il sabato mattina, sono tutti lì a guardare giocare gli Under 16 dopo l'allenamento.

    "Sono tutte cose che succedevano in passato e che fanno una grande differenza. A mio avviso, hanno fatto un passo avanti per riportare il club un po' più vicino a dove era quando aveva successo. Quello che ho visto, non solo da Michael, ma anche dagli altri allenatori, compreso Johnny Evans, è una vera calma e una grande fiducia. Michael mi ha detto quanto fossero bravi i giocatori e che ha sentito il bisogno di interrompere la sessione in anticipo perché erano così bravi che voleva conservarne il ricordo".

    Carrick, Steve Holland, Jonathan Woodgate ed Evans erano tutti seduti nella stessa sezione di Wayne per vedere suo figlio Kai fare il suo debutto all'Old Trafford venerdì, con il sedicenne che è entrato in campo come sostituto nella vittoria per 2-1 ai supplementari contro il Derby County nella FA Youth Cup. Tutti riconoscono l'importanza di preservare l'orgogliosa tradizione del club nella formazione dei giovani, a differenza di Amorim, che non ha assistito a una sola partita dell'accademia nei suoi 14 mesi di mandato.

    Anche José Mourinho è stato criticato per aver apparentemente trascurato queste fondamenta, e c'è il rischio che ciò possa ripetersi se si sceglierà un altro allenatore straniero, ma non con Carrick, che si sta già comportando come un manager modello a lungo termine. Se INEOS vuole stabilità, Carrick potrebbe essere il candidato ideale per succedere ad Amorim.

    Le stelle si stanno allineando?

    Carrick si è dato una reale possibilità di guadagnarsi una permanenza più lunga, ma può garantirla riportando il titolo della Premier League all'Old Trafford. Lo United è ancora a 12 punti dall'Arsenal, attuale capolista, ma la squadra di Mikel Arteta ha conquistato solo due punti nelle ultime tre partite e sembra che stia tornando il nervosismo che ha compromesso le precedenti stagioni.

    L'Arsenal non ha la spavalderia dei campioni; è diventato troppo dipendente dai calci piazzati e la sua linea d'attacco ne risente nel gioco aperto. Il City, secondo in classifica, sta vivendo difficoltà simili nell'ultimo terzo di campo a causa di una preoccupante crisi di infortuni, mentre nessuno si aspetta che l'Aston Villa di Unai Emery, che sta superando le aspettative, mantenga il terzo posto.

    Tutte e tre queste squadre devono anche destreggiarsi tra impegni in più competizioni, il che dà al Manchester United un chiaro vantaggio. Carrick ha solo 15 partite per prepararsi e, in teoria, la sua squadra dovrebbe essere più fresca della maggior parte dei suoi avversari.

    A parte le partite in casa contro l'Aston Villa e il Liverpool e la trasferta al Chelsea, anche il calendario delle partite è favorevole. Un'altra vittoria contro il Fulham all'Old Trafford il prossimo fine settimana potrebbe vedere lo United emergere come outsider, con l'Arsenal che affronta una trasferta difficile contro un Leeds in crescita e il City in trasferta al Tottenham, che lo ha battuto in tre degli ultimi quattro incontri.

    Forse, in privato, Carrick trarrà ispirazione dalla squadra dello United del 1996, che dopo 23 partite era a 12 punti dal Newcastle, ma riuscì a compiere una miracolosa rimonta e a conquistare il titolo con quattro punti di vantaggio. La qualificazione alla Champions League dovrebbe essere solo l'obiettivo minimo per i Red Devils, ora che sono tornati tra le prime quattro; hanno la qualità per puntare al massimo risultato.

    Sebbene l'Arsenal sia ancora favorito grazie alla sua maggiore profondità di rosa, lo United sta guadagnando slancio. Se riuscirà a mantenere il suo nuovo livello e ad adattarsi quando necessario contro le cosiddette squadre minori che giocano con un blocco basso, tutto sarà possibile. Carrick è al comando e, finora, sembra andare tutto per il meglio.

