Manchester City senza Rodri, operato al crociato e al menisco: infortunio al ginocchio, Pallone d'Oro, quando torna e le parole di Guardiola

Il centrocampista spagnolo si è sottoposto oggi all'intervento chirurgico dopo l'infortunio rimediato in Manchester City-Arsenal: stagione finita.

Il pirotecnico 2-2 tra Manchester City e Arsenal di domenica scorsa, 22 settembre, ha offerto emozioni e spettacolo, ma non solo buone notizie per la squadra di Pep Guardiola.

Se da un lato Erling Haaland ha continuato a brillare, raggiungendo l'impressionante traguardo di 100 goal in 105 presenze con il City e segnando la sua decima rete in questo campionato, dall'altro la serata è stata macchiata da un grave infortunio che rischia di cambiare il volto della stagione dei Citizens: la rottura del legamento crociato per Rodri.

Il centrocampista spagnolo, uno dei pilastri della squadra di Guardiola, ha subito il pesante infortunio al 16' del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli accertamenti hanno confermato che si è trattato della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che richiederà un lungo recupero e che, di fatto, mette fine alla stagione 2024/25 del giocatore.