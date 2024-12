Manchester City e PSG si sfidano per evitare il disastro: rischiano l'eliminazione in Champions League

Incredibile ma vero, una tra Manchester City e PSG può uscire dall'Europa: Guardiola e Luis Enrique appesi ad un filo.

Il nuovo formato della Champions League sta regalando tante sorprese, alcune in positivo, altre in negativo. E fanno parte di quest'ultima categoria il Manchester City e il PSG; due grandi club che rischiano di essere eliminati dalla Champions League.

Sia la squadra di Pep Guardiola che quella di Luis Enrique sono già certe di non rientrare tra le prime 8 in classifica e quindi di non accedere direttamente agli ottavi di finale ma questo è il problema minore.

A due giornate dalla fine della prima fase, i Campioni d'Inghilterra e di Francia si trovano a lottare per un posto tra le prime 24 e quindi per i playoff.

Nella prossima giornata City e PSG si sfideranno, una partita che vale tantissimo e può segnare l'eliminazione per una delle due squadre.