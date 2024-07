Manchester City-Milan dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Milan affronta a New York il Manchester City in amichevole: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Rapid ottenuto nella sua prima uscita stagionale, il nuovo Milan di Paulo Fonseca torna in campo per sfidare il Manchester City in un’amichevole di super lusso.

Un test match, quello con i campioni d’Inghilterra, che rientra nell’ambito del Soccer Champions Tour 2024 e di una tournée statunitense che vedrà poi i rossoneri impegnati anche contro il Real Madrid (il prossimo 1 agosto) ed il Barcellona (il successivo 7 agosto).

Quello che affronterà i Citizens non sarà ovviamente un Milan al completo visto che tanti dei giocatori impegnati recentemente con le proprie Nazionali devono ancora tornare dalle vacanze (lo stesso vale anche il Manchester City che non ha convocato molti dei suoi titolari per questo tour negli Stati Uniti), ma questa amichevole di prestigio darà comunque l’occasione di capire come sta proseguendo il lavoro di Paulo Fonseca e quali sono le condizioni generali del gruppo avuto fin qui a disposizione.

Anche per il Manchester City si tratterà della seconda uscita stagionale: nella prima, gli uomini guidati da Pep Guardiola sono stati superati 4-3 dal Celtic.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.