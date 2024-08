Manchester City-Manchester United, perché non si può vedere la partita di Community Shield in Italia?

La Supercoppa inglese di oggi tra City e United non è visibile in Italia, nè in diretta tv, nè in diretta streaming: per quale motivo?

Manchester City-Manchester United apre la stagione del calcio inglese 2024/2025. Questo pomeriggio, infatti, la squadra di Guardiola e quella di Ten Hag danno vita al Derby della città di Manchester e alla Supercoppa inglese, ovvero il Community Shield. Match atteso da tempo, che assegnerà il primo trofeo stagionale, il derby di Manchester non è però trasmesso da nessuna emittente italiana nel pomeriggio del 10 agosto (calcio d'inizio alle ore 16:00): amara sorpresa per i tifosi e i fans del calcio inglese. L'articolo prosegue qui sotto