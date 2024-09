Manchester City, maglia ispirata agli Oasis: costo, stile e come acquistare 'Definitely City', co-disegnata da Noel Gallagher

Prezzo e dove comprare la maglia del Manchester City, utilizzata contro l'Inter: Oasis e Citizens insieme per il trentennale di Definitely Maybe.

L'effetto nostalgia anni '90 ha colpito ancora. E così, dopo oltre dieci anni di separazione e odio tra fratelli, gli Oasis si sono riuniti sconvolgendo il mondo. Boom di biglietti, giro milionario di eventi e concerti nel 2025 tra Regno Unito e Irlanda.

A cavalcare la reunion degli Oasis è anche il Manchester City, squadra di cui Noel e Liam Gallagher sono tifosi sin da adolescenti, quando ancora il club era la 'squadra povera' della città. Ora tutto è cambiato e se lo United non vince un trofeo importante dai tempi di Ferguson, i Citizens dominano sia in Inghilterra che in Europa.

Ed è proprio in Europa che esordirà la nuova maglia, nata dalla collaborazione con gli Oasis e di fatto co-disegnata dallo stesso Noel Gallagher. Ispirata al primo album della band, Definitely Maybe, è stata creata Definitely City, casacca protagonista in Champions nella partita contro l'Inter.