Manchester City-Fulham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Manchester City vs Fulham

Manchester City e Fulham si affrontano nella settima giornata di Premier League: diretta tv, streaming e formazioni della partita.

Nella settima giornata di Premier League il Manchester City ospita il Fulham, per ritrovare la vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi contro Arsenal e Newcastle: ad attendere i Citizens c'è una squadra in un ottimo stato di forma.

La formazione di Pep Guardiola nel corso della settimana ha però vinto per 4-0 in casa dello Slovan Bratislava, trovando la prima vittoria in questa edizione di Champions League.

Tutto su Manchester City-Fulham: diretta tv, streaming e formazioni del match.