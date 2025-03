Manchester City, crisi senza fine: perde lo scontro diretto col Nottingham Forest e rischia il posto in Champions League

Una rete dell'ex Chelsea Hudson-Odoi a 7 minuti dalla fine manda in orbita il Forest: 1-0. Nuno Espirito Santo vola a +4 su Guardiola.

Il Manchester City che perde, ormai, non fa più notizia. In questa stagione è successo tante, troppe volte. L'ultima nel primo pomeriggio di oggi in casa del Nottingham Forest, vincente per 1-0 nel finale.

Si trattava di uno scontro diretto: prima della partita il Forest era terzo con 48 punti e il City quarto con 47. La squadra di Guardiola, insomma, sperava nel sorpasso in zona Champions League. Ma così non è stato.

Decisivo un goal di Hudson-Odoi, ex Chelsea: sua la zampata nei minuti finali per mandare nuovamente al tappeto un Manchester City che si era illuso con due vittorie di fila tra Premier League e Carabao Cup.