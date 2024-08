Manchester City-Chelsea dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset, Rai o Prime? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Antipasto di Premier League in America, dove si gioca il match tra City e Chelsea. Si può vedere la gara in diretta tv e streaming? Tutte le info.

Continuano le amichevoli d'elite negli Stati Uniti. Stavolta tocca al Manchester City di Guardiola e al Chelsea di Maresca confrontarsi: il maestro e l'allievo in campo a due settimane dalla prima partita ufficiale della nuova Premier League.

Il Manchester City Campione in carica affronterà proprio il Chelsea nell'esordio in campionato, riproponendo l'incontro il 18 agosto. Quello negli States si presenta dunque come un antipasto in attesa che si faccia veramente sul serio dopo Ferragosto.

Prima di sfidare il Chelsea in campionato, però, il Manchester City giocherà la finale del Community Shield nell'ennesimo Derby di Manchester contro i cugini dello United (10 agosto a Londra, Stadio Wembley).

La partita tra Manchester City e Chelsea si può vedere in diretta tv e streaming? In questa pagina tutte le info sulla partita amichevole negli USA, dall'orario alle formazioni.