Il Manchester City cambia strategia sul mercato: ufficiale l'acquisto di Savio, arriva dalla stessa galassia del club

Savio è un nuovo giocatore del Manchester City: è reduce da una strepitosa stagione in Spagna con la maglia del Girona.

È ufficiale il primo volto nuovo del Manchester City versione 2024/25: ecco, a titolo definitivo, l'esterno offensivo Savio.

Per il classe 2004 un contratto valido fino al 30 giugno 2029 e addio al Troyes, che nella scorsa stagione lo aveva ceduto in prestito al Girona.

Proprio in Spagna Savio si era messo in mostra con un grande rendimento, decisivo per il clamoroso terzo posto in Liga dei catalani e la conseguente prima storica qualificazione alla Champions League.