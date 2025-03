Manchester City, Aston Villa, Crystal Palace e Nottingham Forest passano il turno in FA Cup: quando si giocano le semifinali e gli accoppiamenti

Bournemouth, Preston, Fulham e Brighton eliminati, avanti City, Villa, Palace e Forest: quando e dove si giocheranno le semifinali.

Manchester City, Aston Villa, Crystal Palace e Nottingham Forest: sono queste le quattro formazioni, tutte di Premier League, rimaste in corsa in FA Cup dopo la disputa dei quarti di finale andata in scena nel weekend.

Niente da fare per le rispettive avversarie, tutte eliminate: il City si è imposto per 2-1 in rimonta sul Bournemouth, il Villa per 3-0 sul Preston North End, il Palace sempre per 3-0 sul Fulham e il Forest sul Brighton ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari.

Le big four della FA Cup, dunque il Manchester City, l'Aston Villa, il Crystal Palace e il Nottingham Forest, avanzano così al prossimo turno: le semifinali, a un passo dalla finalissima di Wembley che metterà in palio il trofeo.

Quando si giocheranno le semifinali? E chi se la vedrà con chi? Il quadro della situazione nella principale e più prestigiosa coppa nazionale inglese.