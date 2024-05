Manchester City e Arsenal a pari punti, cosa succede: in Premier League contano gli scontri diretti o la differenza reti?

Il titolo di Premier League andrà a una tra Manchester City e Arsenal: scontri diretti o differenza reti, cosa succede in caso di arrivo a pari punti.

Dopo l'uscita di scena del Liverpool, che nelle ultime settimane ha perso un colpo dopo l'altro, il titolo di Premier League è definitivamente diventato un affare a due. Manchester City o Arsenal, da qui non si scappa: una delle due diventerà campione d'Inghilterra.

In attesa dell'impegno del Manchester City sul campo del Tottenham, l'Arsenal è in vetta ma con un solo punto di vantaggio sulla formazione di Pep Guardiola campione in carica: ciò significa che il titolo verrà necessariamente assegnato all'ultima giornata, che vedrà Gunners e Citizens opposti rispettivamente a Everton e West Ham.

Ecco perché lo scenario di un arrivo finale a pari punti non è assolutamente da scartare: sarebbe possibile sia in caso di vittoria che di pareggio che di sconfitta del City col Tottenham.

Ma cosa accadrebbe in caso di chiusura a pari punti di Manchester City e Arsenal? In questo caso valgono gli scontri diretti oppure la differenza reti? Cosa dice il regolamento della Premier League.