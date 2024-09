Manchester City-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester City vs Arsenal

La squadra di Pep Guardiola ospita quella di Mikel Arteta per un match che vale già la testa della classifica della Premier League.

Pep Guardiola da una parte, Mikel Arteta dall'altra: siamo pronti ad assistere al primo scontro diretto di questa stagione tra questi due grandi allenatori.

Il Manchester City, fin qui, non ha sbagliato nessun incontro in campionato, vincendo tutte e quattro le partite, grazie anche ad uno straripante Erling Haaland, autore di nove goal.

L'Arsenal, invece, ha pareggiato contro il Brighton durante la terza giornata e insegue dunque a quota 10 punti.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.