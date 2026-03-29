Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Mircea LucescuGetty
Vittorio Rotondaro

Malore per Mircea Lucescu: è ricoverato in ospedale in condizioni stabili

World Cup Qualification UEFA
Romania
M. Lucescu

Il c.t. della Romania si è sentito male prima dell'allenamento: non guiderà la squadra nella sfida contro la Slovacchia.

Pubblicità

Momenti di paura all'interno del ritiro della Romania, che martedì sera sarà impegnata nell'amichevole tra 'deluse' contro la Slovacchia: il commissario tecnico Mircea Lucescu ha avuto un malore.

L'80enne allenatore, come riportato dal sito della Federcalcio rumena, si è sentito male durante la riunione tecnica precedente all'ultimo allenamento prima della partenza per Bratislava.

Lucescu si trova ricoverato all'Ospedale Universitario di Bucarest e, come fatto sapere dall'organo calcistico locale, le sue condizioni appaiono stabili.

  • SUBITO SOCCORSO

    Lucescu è stato prontamente soccorso dallo staff medico della nazionale rumena che ha immediatamente stabilizzato le sue condizioni.

    Il classe 1945 è stato trasportato in ospedale per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico del ritmo cardiaco.

    • Pubblicità

  • ALLENAMENTO ANNULLATO

    Ovviamente la seduta d'allenamento in programma quest'oggi non si è svolta, complice lo shock serpeggiante tra i giocatori a causa del problema di salute del loro commissario tecnico.

    Non cambia, però, il programma per la trasferta in Slovacchia: il volo con a bordo la squadra decollerà stasera alle ore 18:30.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NIENTE AMICHEVOLE PER LUCESCU

    Sulla panchina della Romania a Bratislava non sarà presente Lucescu ma il suo vice, Ionel Gane.

    La FRF ha provato a chiedere l'annullamento dell'amichevole tra le due nazionali eliminate in semifinale nel percorso C dei playoff mondiali, ma senza successo.

    È stata valutata anche l'ipotesi di una partenza rinviata a lunedì, ma l'unico volo a disposizione non avrebbe permesso di svolgere in tempo tutte le attività della vigilia.

  • LE VOCI SU HAGI

    Negli ultimi giorni erano circolate con insistenza le voci di un addio di Lucescu alla panchina della Romania, che potrebbe essere affidata all'ex idolo Gheorghe Hagi.

    La Romania ha fallito l'approdo ai Mondiali dopo il k.o. in Turchia e ciò ha impedito a Lucescu di diventare il commissario tecnico più anziano di una rassegna iridata.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli
Slovacchia crest
Slovacchia
SVK
Romania crest
Romania
ROU