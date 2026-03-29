Malore per Mircea Lucescu: è ricoverato in ospedale in condizioni stabili

Momenti di paura all'interno del ritiro della Romania, che martedì sera sarà impegnata nell'amichevole tra 'deluse' contro la Slovacchia: il commissario tecnico Mircea Lucescu ha avuto un malore.

L'80enne allenatore, come riportato dal sito della Federcalcio rumena, si è sentito male durante la riunione tecnica precedente all'ultimo allenamento prima della partenza per Bratislava.

Lucescu si trova ricoverato all'Ospedale Universitario di Bucarest e, come fatto sapere dall'organo calcistico locale, le sue condizioni appaiono stabili.