Prima del match di Gelsenkirchen, l'autista del pullman che trasportava una delegazione di ospiti e dipendenti azzurri si è sentito male.

Apprensione e paura a poche ore dal calcio d'inizio di Spagna-Italia, disputatasi giovedì sera a Gelsenkirchen.

L'autista del pullman azzurro che trasportava allo stadio una delegazione tricolore (dipendenti e ospiti) ha accusato un malore lungo il tragitto si e il mezzo si è fermato lunga la carreggiata sull'autostrada A45.

L'intervento di un'ambulanza e della Polizia tedesca, in tal senso, sono stati tempestivi in primis per prestare i primi soccorsi all'autista e allo stesso tempo per evitare eventuali incidenti con altri veicoli che transitavano in quella zona.