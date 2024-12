La gara tra la Fiorentina e l'Inter è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi dopo l'interruzione seguita al malore del centrocampista.

Doveva essere un pomeriggio di competizione per posizioni nobili di classifica. Si è rivelato invece un mezzo incubo.

La gara tra Fiorentina e Inter è stata interrota al minuto 17 di gioco per via di un malore che ha colpito il centrocampista della squadra viola Edoardo Bove.

L'arbitro Doveri, dopo l'ingresso in campo dell'ambulanza che ha trasportato il calciatore in ospedale, non ha potuto far altro che rinviare la partita.