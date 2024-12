Malore Bove, Fiorentina-Inter si rigioca o si recuperano i minuti non giocati? Regolamento e come funziona

Fiorentina-Inter di nuovo nel 2025 in seguito allo stop per quanto successo a Edoardo Bove: si recupererà il resto della partita.

Ci vorrà un po' di tempo per rivedere al Franchi Fiorentina e Inter una contro l'altra. Il recupero non è la priorità visto il malore accusato da Edoardo Bove, ma si sta già programmando la gara che le due squadre dovranno giocare nel 2025. Non prima.

Bove si è accasciato al minuto 16, portando Dumfries, Cataldi e lo staff medico viola ad intervenire tempestivamente, con i giocatori delle due squadre che hanno protetto giocatore e medici da staff indiscreti, come successo tre anni fa all'Europeo con Eriksen.

Lo scorso aprile ci fu un altro caso e tanta paura, con il romanista N'Dicka che accusò un malore nella sfida tra giallorossi e Udinese. Il difensore sta bene, nuovamente importante per la squadra capitolina. E per quanto riguarda la partita interrotta, come funziona in quel caso?