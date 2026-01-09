Mali-Senegal 0-1, i due Coulibaly eliminati: tornano in Italia per Lecce e Sassuolo

Il Mali ci ha provato, ma davanti a un tempo passato in dieci per il doppio giallo a Bissouma ha dovuto capitolare. In Coppa d'Africa passa il Senegal, che con la rete di Ndaye si è qualificato alle semifinali, riuscendo così a ottenere almeno una delle prime quattro posizioni.

Tornano così a casa i giocatori del ct Tom Saintfiet, tra cui due provenienti dalla Serie A.

L'eliminazione del Mali permette a Grosso e Di Francesco di poter riabbracciare nei prossimi giorni i due Coulibaly, ovvero Woyo del Sassuolo e Lassana del Lecce. Assenti nelle ultime settimane, i due saranno a breve a disposizione dei propri allenatori, decisi a dimenticare l'eliminazione in Coppa d'Africa facendo del proprio meglio nel girone di ritorno in Italia.