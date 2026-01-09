Pubblicità
Mali-Senegal 0-1, i due Coulibaly eliminati: tornano in Italia per Lecce e Sassuolo

Ndiaye porta il Senegal in semifinale, il Mali gioca un tempo in dieci per l'espulsione di Bissouma e torna a casa. Di Francesco e Grosso potranno così avere nuovamente a disposizione i due Coulibay, ovvero Lassana e Woyo.

Il Mali ci ha provato, ma davanti a un tempo passato in dieci per il doppio giallo a Bissouma ha dovuto capitolare. In Coppa d'Africa passa il Senegal, che con la rete di Ndaye si è qualificato alle semifinali, riuscendo così a ottenere almeno una delle prime quattro posizioni. 

Tornano così a casa i giocatori del ct Tom Saintfiet, tra cui due provenienti dalla Serie A.

L'eliminazione del Mali permette a Grosso e Di Francesco di poter riabbracciare nei prossimi giorni i due Coulibaly, ovvero Woyo del Sassuolo e Lassana del Lecce. Assenti nelle ultime settimane, i due saranno a breve a disposizione dei propri allenatori, decisi a dimenticare l'eliminazione in Coppa d'Africa facendo del proprio meglio nel girone di ritorno in Italia.

  • FUORI NEL 20ESIMO TURNO

    I due Coulibaly non potranno comunque giocare la prima giornata del girone di ritorno, considerando i tempi stretti. Woyo Coulibaly ha saltato la partita contro il Senegal per espulsione, ma il Sassuolo giocherà sabato 10 ottobre contro la Roma.

    Lassana Coulibaly ha invece disputato l'intero match contro il Senegal e anche considerando un ritorno in Italia nella giornata di sabato, non sarà subito gettato nella mischia nella giornata di domenica, quando il suo Lecce sfiderà il Parma.

  • IL RITORNO DEI DUE COULIBALY

    Sia Woyo Coulibaly, che non è un titolare del Sassuolo, sia Lassana, imprescindibile per il Lecce, potranno giocare nuovamente in Serie A dal 21esimo turno.

    A meno di sorprese, dunque, il Lecce punterà su Lassana Coulibaly nel recupero della sfida contro l'Inter del 14 gennaio, rinviata a dicembre causa Supercoppa Italiana, mentre il Sassuolo avrà l'omonimo connazionale Woyo dalla gara contro il Napoli del 17.

  • GLI 'ITALIANI' RIMASTI

    Sono pochissimi i giocatori di Serie A ancora impegnati in Coppa d'Africa. Detto dei due Coulibaly, nella serata di venerdì scenderanno in campo El Aynaoui della Roma e Masina del Torino, impegnati con il Marocco e contro il Camerun di Onana (Genoa)

    Sabato invece sarà la volta di Lookman, attaccante nigeriano dell'Atalanta che gioca con Dele-Bashiru della Lazio e Akinsanmiro del Pisa. Di scena anche Ndicka della Roma, difensore della Costa d'Avorio che affronterà l'Egitto.

