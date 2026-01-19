Malen e Fullkrug subito decisivi con Roma e Milan, la Juventus cerca Mateta: la rivincita dei numeri 9

Ve la ricordate la moda del falso 9? Tutto nacque col Barcellona di Guardiola, quando Lionel Messi agiva da punta centrale senza dare riferimenti alle difese avversarie.
L'esperimento allora funzionò, eccome, tanto che molti provarono a copiarlo più o meno bene e con alterne fortune.
D'altronde di Messi ce n'è uno solo, mentre di attaccanti bravi dentro l'area di rigore avversaria ce ne sono molti. E senza di loro vincere le partite diventa spesso molto complicato.
Chiedere per informazioni a Luciano Spalletti che contro il Cagliari ha subito una sconfitta incredibile guardando le statistiche.
Oppure a Gasperini e Allegri, che hanno vinto rispettivamente contro Torino e Lecce proprio grazie ai nuovi 9 fortemente voluti a gennaio.