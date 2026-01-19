Malen e Fullkrug subito decisivi con Roma e Milan, la Juventus cerca Mateta: la rivincita dei numeri 9

Per mesi la Roma, che ancora oggi ha il peggior attacco tra le prime sei del campionato, ha faticato a concretizzare il gioco di Gasperini.

Il tecnico ha così richiesto un altro numero 9 nonostante avesse già in rosa sia Dovbyk, ora peraltro costretto ad un lungo stop, e soprattutto nonostante qualche mese fa fosse già arrivato Evan Ferguson.

La Roma ha deciso di soddisfare Gasperini portando a Trigoria un profilo di altissimo livello come Donyell Malen.

Un regalo che Gasperini ha subito scartato. L'olandese, appena sbarcato, è partito titolare contro il Torino. E ci ha messo pochissimi minuti per conquistare tutti.

Prima un goal annullato per millimetrico fuorigioco dopo una bella azione personale, poi la rete che ha sbloccato il risultato con una zampata da vero 9, appunto.

"Malen è un giocatore che rispecchia le caratteristiche che cercavamo, si muove molto bene, ha un primo controllo che ci fa ben sperare e migliora anche Dybala. L'avevo capito quando c'è stata la possibilità di prenderlo. Quando si alza il livello, si alza la prestazione di tutti" ha spiegato Gasperini dopo la partita senza troppi giri di parole.

Mentre durante la gara in panchina qualcuno ha esclamato entusiasta: "Ma chi abbiamo preso?".