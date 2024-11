Mala Grohs ha un tumore: il Bayern Monaco Femminile le rinnova il contratto

Il club bavarese estende l'accordo con il portiere della sua squadra femminile dopo la diagnosi di tumore maligno.

Una grande società. Il Bayern Monaco lo è non soltanto per quanto riguarda i risultati ottenuti sul campo nel corso degli anni, ma anche per una particolare attenzione all'aspetto umano.

L'ultimo caso che mette in evidenza questo è la decisione di rinnovare il contratto a una propria calciatrice. Nulla di strano fin qui, ma a rendere il tutto speciale è il fatto che a Maria Luisa Grohs è appena stato diagnosticato un tumore maligno.

Il club bavarese non ha però esitato e oltre a fornire tutto il supporto alla sua calciatrice, ha anche deciso di estendere il suo contratto.