Maiorca-Real Madrid dove vederla: Sky, DAZN o Now? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Reduce dalla Supercoppa Europea vinta, il Real esordisce nella Liga contro il Maiorca: dove vedere la partita in diretta tv.

Il Real Madrid di Mbappé si può battere? Ovviamente sì, ma per tutte le squadre spagnole, europee e mondiali non sarà sicuramente facile. Dopo aver conquistato la Supercoppa Europea ai danni dell'Atalanta, i Blancos affrontano ora il Maiorca in trasferta per la prima gara della Liga.

Campione in carica della Liga e della Champions League, il Real Madrid è sempre la squadra da battere, con Barcellona e Atletico Madrid solite avversarie per il titolo. Entrambe si sono rinforzare con notevoli acquisti, ma la squadra di Ancelotti parte davanti a tutte.

L'ultima gara tra Real Madrid e Maiorca risale allo scorso aprile, quando fu Tchouameni a siglare la rete della vittoria.

Dove vedere Maiorca-Real Madrid? In questa pagina tutte le info sulla gara che apre il campionato della squadra di Ancelotti.