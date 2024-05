Maicon svela il terzo acquisto dell'Inter dopo Zielinski e Taremi: "Penso che firmerà tra pochi giorni"

L'ex terzino rivela che Bento è molto vicino: "C'è una reale possibilità, ho parlato con delle persone dietro le quinte".

Il titolo di campione d'Italia è già in tasca da quasi un mese. E ora, in attesa che si concluda l'attuale stagione, per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima. Tradotto: alle operazioni di mercato da effettuare in estate.

Se Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono già realtà, e non necessitano che di firma e ufficialità per diventare nuovi giocatori nerazzurri, la terza operazione in entrata sembra destinata ad arrivare dal Brasile: è Bento, portiere dell'Athletico Paranaense.

Un affare che secondo Maicon è quasi fatto, come confidato dall'ex terzino all'interno di una lunga chiacchierata con il canale YouTube brasiliano 'Forza Inter Brasil'.