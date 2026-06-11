Il Messico si prepara ad affrontare i Mondiali FIFA 2026, che ospiterà in casa, con una divisa che unisce tradizione e futuro. Disegnata da adidas, la maglia home celebra l’orgoglio nazionale con motivi preispanici e una struttura moderna e performante. Per i tifosi è più di una maglia: è simbolo di unità, tradizione e passione per il calcio.

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