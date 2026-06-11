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Mexico 2026 World Cup kit - Diego Lainezadidas
Angelica Daujotas

Maglie del Messico per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Tradizione e innovazione si fondono nelle nuove divise della Nazionale messicana per i Mondiali

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Il Messico si prepara ad affrontare i Mondiali FIFA 2026, che ospiterà in casa, con una divisa che unisce tradizione e futuro. Disegnata da adidas, la maglia home celebra l’orgoglio nazionale con motivi preispanici e una struttura moderna e performante. Per i tifosi è più di una maglia: è simbolo di unità, tradizione e passione per il calcio.

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Negozio: divise del Messico per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Mexico World Cup 2026@adidasMX

    Divisa casalinga del Messico

    La maglia casalinga del Messico unisce tradizione e futuro: verde intenso con pattern geometrici azteci. Esprime la passione calcistica di una nazione e unisce generazioni di tifosi. Sul retro del collo spicca la scritta “SOMOS MÉXICO”, un messaggio di unità e orgoglio. Completano il design le bande sulle spalle e la tecnologia di raffreddamento adidas, per unire prestazioni e identità.

    È già in vendita: la versione originale costa circa 135 €, la replica 90 €; in Regno Unito 120 £ e 85 £.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Divisa da trasferta del Messico

    Ispirata alla ricca storia messicana, la maglia da trasferta presenta una grafica grigia su fondo bianco che richiama i motivi “Grecas”, tipici di architettura e arte tradizionali. Il pattern di scale astratte evoca le facciate a gradini degli edifici tradizionali messicani. Sul retro del collo compare la frase “SOMOS MÉXICO” (“Noi siamo il Messico”), simbolo di unità e passione in vista della terza Coppa del Mondo FIFA organizzata dal Paese, un record. 

    La divisa è già in vendita: versione originale a circa 135 €, replica a circa 90 €; nel Regno Unito costa 120 £ e 85 £.

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  • Mexico Third kit adidas

    Terza divisa del Messico

    Adidas ha presentato la nuova terza divisa della Nazionale messicana, ispirata al concept “Mexican Wa(y)ve”. La maglia, con colletto a V e dettagli curati, porta il messaggio “Somos México” e celebra l’identità nazionale di un Paese che ha ospitato tre Mondiali. 

    La terza divisa è già in vendita: versione originale a circa 135 €, replica a circa 90 €; nel Regno Unito costa 120 £ (originale) e 85 £ (replica).

    Acquistaleorasu adidas.

  • Mexico Artists Series kit World Soccer Shop

    Divise della serie "Artists Series" di Mexico World Soccer Shop

    World Soccer Shop e adidas hanno unito le forze per lanciare una serie di divise nazionali personalizzate da artisti indipendenti di ciascun Paese. La prima collezione è dedicata al Messico: le divise home e away sono reinterpretate da Brian Herrera, artista di Chicago cresciuto giocando a calcio per le strade di Veracruz. Il suo design su misura celebra con stile la passione di una delle tifoserie più calde del torneo.

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