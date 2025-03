Juventus vs Genoa

Tudor gli ha dato fiducia e lo ha schierato come uno dei due trequartisti: Yildiz ha ripagato con il goal decisivo e un’ottima prestazione generale.

Di occhi puntati addosso Kenan Yildiz quest’oggi ne aveva più di paio. Normale se si è il numero dieci della Juventus, meno scontato invece ricordare che il 19enne turco era finito al centro delle critiche nell’ultimo periodo della gestione Thiago Motta.

Contro il Genoa, nella sua prima sulla panchina della Juventus, Igor Tudor gli ha subito dato fiducia mettendolo al centro del suo progetto tattico: maglia da titolare e un ruolo nuovo, uno dei due trequartisti alle spalle della punta, che meglio si sposa con le sue caratteristiche.

E Yildiz ha risposto presente: suo il goal decisivo per il successo per 1-0 allo Stadium che rilancia le ambizioni Champions della Juventus e più in generale una partita sempre nel vivo del gioco e con ottimi spunti.