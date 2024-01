Diverse iniziative del Cagliari per ricordare Gigi Riva prima e durante la partita contro il Torino, la prima dopo la scomparsa dell'ex fuoriclasse.

Cagliari-Torino sarà la prima partita rossoblù senza Gigi Riva. Scomparso all'età di 79 anni, il leggendario attaccante di Leggiuno verrà ricordato con diverse iniziative durante il prossimo match della formazione rossoblù.

Venerdì 26 gennaio, a pochi giorni dalla morte di Riva, il Cagliari ospiterà il Torino nel ricordo del più grande fuoriclasse della sua storia. Atteso il pienone contro i granata per essere parte della storia, con diversi emozionanti momenti.

Prima di Cagliari-Torino ci sarà una playlist dedicata a Riva, tra pezzi a lui dedicati e canzoni famosi durante il suo periodo rossoblù. Tra i momenti più attesi per i tifosi ci sarà quello in cui verrà mostrata per la prima volta la maglia in suo onore.