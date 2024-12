La magia di Adams da centrocampo: negli ultimi anni ci erano riusciti solo Dimarco e Biraghi

La rete dello scozzese regala tre punti d'oro al Torino, che torna a vincere dopo 49 giorni: per lui anche il premio di MVP assegnato dalla Lega.

In un venerdì sera freddo e arido di emozioni, con la partita tra Empoli e Torino bloccata sullo 0-0, serve un colpo da campione per sbloccare il match.

Ecco allora che Ché Adams, subentrato da poco ad Antonio Sanabria, decide di illuminare la serata con un eurogoal da centrocampo.

Una rete di rara bellezza che rimanda indietro la memoria ad eventi altrettanto memorabili, come ad esempio quelli in cui si sono resi protagonisti - per certi versi in modo simile - Federico Dimarco contro il Frosinone e Cristiano Biraghi contro l'Hellas Verona.