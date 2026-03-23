Lutto per Igor Tudor: il padre è morto durante la partita del Tottenham

Marco Tudor, padre dell'allenatore croato attualmente al Tottenham, è morto durante la partita degli Spurs. Un lutto che ha colpito duramente il tecnico, il quale per questo motivo non si è presentato nella confererenza stampa post gara, sostituito dal secondo Bruno Saltor.

"Il mister non può essere qui per un lutto familiare improvviso, è una questione personale e ovviamente è un momento difficile per lui" le parole dello stesso Saltor dopo la conclusione di Tottenham-Nottingham Forest.

Tudor dovrebbe ora dovrebbe recarsi in Croazia per stare vicino alla sua famiglia in questo momento difficile. La scomparsa del padre avviene in un periodo lavorativo duro in termini di risultati, considerando come il Tottenhan sia appena a un punto sopra la zona retrocessione dopo aver perso duramente (3-0) lo scontro diretto contro il Nottingham Forest.

La Premier è ora in pausa causa sosta delle Nazionali e tornerà solamente ad aprile, un periodo in cui il Tottenham valuterà la posizione di Tudor e del suo staff. Attualmente il tecnico croato dovrebbe essere comuque confermato in panchina, con il prossimo match previsto addirittura il 12 aprile e non il 5 come il resto dei campionati: nella prima settimana di aprile ci sarà infatti la FA Cup, mentre la Premier riprenderà in quella successiva.

Una volta tornato a Londra, Tudor, alle prese con la tremenda notizia del lutto famigliare, avrà tempo per lavorare sulla salvezza del Tottenham e alle partite finali, sette, per rimanere nella massima serie.