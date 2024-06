Lutto per il giornalista Sky Nosotti: la moglie Silvia è morta dopo una lunga malattia

Grave lutto per Marco Nosotti: la moglie Silvia è scomparsa dopo una lunga malattia. Il giornalista è rientrato in Italia dalla Germania.

Un grave lutto ha colpito Marco Nosotti, noto giornalista e bordocampista di Sky Sport: dopo una lunga malattia è venuta a mancare la moglie Silvia.

Nosotti, in Germania per svolgere il ruolo di inviato per Euro 2024, è tornato nelle scorse ore in Italia per dare l'ultimo saluto alla compagna di vita, con cui era sposato da 28 anni.

Tanti i messaggi d'affetto e vicinanza per Nosotti: compreso quello del Sassuolo, club in cui il giornalista ha giocato come portiere da ragazzo.