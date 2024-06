Lukaku sul futuro: "Ho già deciso. Scelte? In passato addii per il rapporto con gli allenatori"

L'attaccante belga 'elegge' Conte suo miglior allenatore e apre all'Arabia Saudita: "Livello molto più alto di quanto molti pensino".

L’avventura alla Roma è praticamente già alle spalle. Romelu Lukaku guarda avanti. Nuovi orizzonti e un futuro tutto da scrivere. Il ritorno al Chelsea rappresenta solo una tappa di passaggio verso una nuova meta, dove rimettersi in gioco e tornare a far goal.

Le indiscrezioni spingono sempre più forte su un possibile ritorno agli ordini di Antonio Conte, che ieri è diventato ufficialmente l’allenatore del Napoli, mentre il Milan sta osservando attentamente la situazione e al momento considera il belga l’alternativa a Joshua Zirkzee.



Inoltre resta viva la posta che porta all’Arabia Saudita, dopo il no della passata stagione. Un rifiuto arrivato per restare in Europa, ma che questa volta potrebbe trasformarsi in un sì.

In attesa di novità sul suo futuro, Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Het Laatse Nieuws, in Belgio, concedendo una lunga intervista.