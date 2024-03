Romelu Lukaku non ha svolto l'allenamento di rifinitura prima della partenza per l'Inghilterra: il belga si avvia a riposare e saltare Brighton-Roma.

Brighton-Roma senza Romelu Lukaku? Alla luce delle ultime sul belga, l'ipotesi prende quota.

Il belga ha saltato l'allenamento di rifinitura, lasciando pensare che Daniele De Rossi non lo porterà con sè in Inghilterra per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Cos'ha Lukaku? Perché non si è allenato? La situazione di Big Rom alla vigilia di Brighton-Roma.