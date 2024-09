L'idea di Conte per Cagliari-Napoli: Lukaku e Neres titolari, Gilmour e McTominay inizialmente in panchina

Conte pensa a Romelu Lukaku e David Neres dall'inizio, con Billy Gilmour e Scott McTominay - reduci dalla Nations League - pronti a subentrare.

Il mercato estivo ha cambiato il Napoli. Soprattutto le ultimissime battute (senza dimenticare ovviamente gli acquisti di Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola), con Antonio Conte accontentato e rinforzi di spessore giunti all'ombra del Vesuvio.

David Neres ha avviato la parata dei colpi sul gong finanziati da Aurelio De Laurentiis, seguito a ruota da Romelu Lukaku e dall'accoppiata british formata da Billy Gilmour e Scott McTominay.

Al tecnico salentino ora il compito di plasmare la sua nuova 'creatura' e far prendere definitivamente forma al progetto azzurro, che in questo avvio di stagione da montagne russe ha comunque prodotto un passaggio del turno in Coppa Italia e 6 punti su 9 in campionato.

Il calendario post sosta recita Cagliari-Napoli, prevista domenica alle 18 e alla quale Conte si avvicina studiando l'11 migliore da opporre ai sardi: chi giocherà titolare tra Neres, Lukaku, Gilmour e McTominay? Chi andrà in panchina? Vediamo le idee dell'allenatore leccese nella settimana che porta al match dell'Unipol Domus.